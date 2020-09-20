هل سيحل تطبيق (الشرائح) الازدحام ويحسن الخبز

دمشق - مايا حرفوش

بعد صدور قرار تطبيق آلية الشرائح لتوزيع الخبز يأمل المواطنون بأن تحل تلك الآلية الجديدة المشاكل التي كانت موجودة في السابق، لاسيما الازدحامات الخانقة أمام الأفران اضافة إلى نوعية الخبز.

المواطن محمد حسن يقول: نتمنى أن تحل آلية الشرائح التي بدأت بتطبيقها كل المخابز جميع المشاكل التي كانت موجودة في السابق فالازدحام أمام الأفران لم يعد مقبولاً، الآن كما أن على الأفران تحسين نوعية الخبز لكون أن الكميات التي ستوزع من المادة باتت كمياتها محددة، وبالتأكيد ستكون تلك الكميات أقل من السابق.

بدوره أكد مدير المؤسسة السورية للمخابز_ زياد هزاع بأنه مع بعد تطبيق آلية الشرائح تراجع الازدحام على الأفران ولاحظنا حالة من الارتياح من خلال جولاتنا على المخابز، لافتاً إلى أن سبب اللجوء إلى آلية الشرائح هو الازدحام الشديد على الأفران والاتجار غير المشروع للخبز، والهدف هو تحقيق العدالة في إيصال الخبز إلى مستحقيه.

وأشار هزاع إلى أن هناك قابلية لتعديل المدة الزمنية المخصصة للحصول على المخصصات وذلك بناءً على رأي المواطنين، لكن نظام الشرائح غير قابل للتعديل.

وتابع هزاع: بعض المواطنين لم يقوموا بتعديل بياناتهم الخاصة بالبطاقة بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، لذلك تواصلت الوزارة مع شركة تكامل لتحديث البيانات للمواطن دون الحاجة إلى ذهابه لمركز الخدمات، وأضاف هزاع : هناك تحسن في جودة الخبز، وذلك نتيجة ضبط المدخلات حيث تستطيع المطاحن العمل بهدوء أكبر، ولاسيما أن القمح القاسي يحتاج إلى فترة أطول من الطحن، وهذا الأمر لم يكن متوافرا أثناء الازدحام على الأفران.

وفيما يخص العازب نوه هزاع بأنه يحق للعازب 5% من مخصصات الأفران العامة، و5% من مخصصات المعتمدين، ويحتاج عند الشراء إلى بطاقته الشخصية واسمه ورقم هاتفه فقط.

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