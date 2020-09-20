(الهلال الأحمر) يدعم القطاع الصحي بأدوية ومعدات طبية

الحسكة ــ خليل إقطيني

قام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بدعم القطاع العام الصحي في المحافظة بكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.

وقال رئيس الفرع _علي منصور ل(تشرين) أن تقديم هذه الدفعة من الأدوية والمستلزمات الطبية تم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تحقيق هدفين اثنين، الهدف الأول زيادة الإجراءات الاحترازية وتفعيل الجهود المبذولة في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، والهدف الثاني: توفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان المحافظة، حيث تتضمن هذه الدفعة شحنتي أدوية ومعدات إسعافية مكونتين من مضادات حيوية وبعض المستلزمات الطبية الأخرى وأقنعة أوكسجين وأنابيب أنفية ــ معدية وبلاستر وشاش طبي، تم تسليمها لمديرية الصحة التي قامت بدورها بتوزيعها على المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة (مجمع اللؤلؤة الطبي) والمراكز الصحية في مختلف أنحاء المحافظة. كما تم تسليم 33 كرتونة تشمل سيرومات وأدوية وتجهيزات إسعافية لضماد الجروح للهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني.

وأكد منصور أن التعاون بين الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة الصحة العالمية أثمر عن تسيير أولى الشحنات الدوائية إلى مشافي محافظة الحسكة، إذ تم إيصال الأدوية اللازمة إلى كل من مشافي القامشلي والمالكية ومشفى الحسكة الوطني ومديرية الصحة، بالإضافة إلى مخيم الهول. وتأتي هذه الشحنات من ضمن قافلة تزن 85 طناً من الأدوية تتضمن: (مجموعة كوليرا، مجموعة أدوية للأمراض غير السارية، عدة إمداد جراحية، مجموعة أدوية تكميلية، مجموعة طوارئ نوع A و B).

ودعماً لقطاع الصحة في المحافظة في مواجهة جائحة (كورونا)، قدَّم الهلال الأحمر العربي السوري تجهيزاتٍ لمركز الحجر الصحي في مدينة الحسكة، تضمنت أدوات كهربائية وفرش وبطانيات وخزانات لمياه الشرب، بالإضافة إلى صيانة الحمامات والإنارة، كما يقوم الفريق الطبي الجوال التابع لفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بزيارة مراكز الإيواء بشكل دوري مع تطبيق معايير التباعد للوقاية من فيروس( كورونا) المستجد (كوفيد 19) وتقديم الأدوية والعلاج لكافة المرضى الذين يقصدون العيادة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح منصور أن فريق الإسعاف في الفرع يقوم بإسعاف المرضى إلى جميع المشافي والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء المحافظة على مدار الأربع وعشرين ساعة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوس المواطنين وأمن لهم خدمة الوصول إلى المشافي بأقصى سرعة لتلقي العلاج اللازم مجاناً.

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