بيسكوف: العلاقات بين روسيا وبيلاروس تقوم على الثقة والاحترام

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن مستوى الثقة المتبادلة والاحترام الموجودين بين روسيا وبيلاروس يضمن عدم تدخلهما في شؤون بعضهما البعض ويتيح تبادل الآراء بينهما بحرية.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: نحن في روسيا وبيلاروس نمثل دولة الاتحاد وأقرب الحلفاء… ومستوى الثقة والاحترام المتبادلين يضمن عدم التدخل نهائياً في الشؤون الداخلية لدولتينا وهو ما عبر عنه مراراً وتكراراً الرئيس فلاديمير بوتين في معظم أحاديثه.

وأشار بيسكوف إلى أن هذه العلاقات تسمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول أكثر القضايا الملحة بشكل صريح.

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