روحاني: إيران سترد على البلطجة الأمريكية ولن ترضخ للضغوط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة تواجه الهزيمة في تحركها لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني اليوم إن أمريكا واجهت هزيمة في محاولتها إعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية الزناد وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين، مشدداً على أن الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغوط.. وسترد إيران رداً ساحقاً على البلطجة الأمريكية.

وأضاف: اليوم نستطيع أن نقول إن الضغط الأقصى الأمريكي على إيران في المجال السياسي والقانوني أصبح أقصى عزلة للولايات المتحدة، معرباً عن الشكر لروسيا والصين لمواقفهما الداعمة لطهران أمام واشنطن في مجلس الأمن.

وأعرب روحاني عن استعداد بلاده للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزمت الدول المشاركة في الاتفاق بتعهداتها بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك طريقاً واحداً للتعامل مع إيران وهو احترام حقوقها والتعامل معها بلغة الاحترام.. ولن يتوصل لأي نتيجة من يريد التعامل مع إيران بالغطرسة والتنمر.

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