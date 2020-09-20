مصر تجدد دعمها لأمن واستقرار لبنان

جددت مصر دعمها للحفاظ على أمن واستقرار لبنان ومساندته ليتجاوز الأزمة التي يمر بها.

ونقل موقع “اليوم السابع” المصري عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قوله: إن الوزير سامح شكري أكد خلال لقائه اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازمين للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة وتخطي المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت.

كما شدد شكري على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية بما يساعد على إعادة الاستقرار إلى لبنان وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة لها.

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