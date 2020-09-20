«زراعة طرطوس»: موسم الزيتون جيد وتقديرات بإنتاج 91 ألف طن

طرطوس – عائدة ديوب

أكد المهندس محمد غانم عبد اللطيف – رئيس دائرة الأشجار المثمرة المخصصة في زراعة طرطوس أن واقع أشجار الزيتون جيد لهذا الموسم، حيث وصلت التقديرات الأولية لإنتاجها للموسم الحالي إلى / 91752/ طناً، ووصلت المساحة الإجمالية المزروعة إلى/75260/ هكتاراً.

وعن الإجراءات التي قامت بها زراعة طرطوس لاستبدال الصنف المعاوم الدعيبلي الأكثر انتشاراً في المحافظة بأصناف أخرى مقاومة لأمراض البيئة الساحلية أوضح عبد اللطيف أن المديرية قامت بإنتاج بستان أمات الزيتون لصنفي السكري والعيروني في مركز زراعي الثورة في عام 2015، حيث قام فريق فني متخصص بتطعيم / 350/ شجرة زيتون «صنف السكري» و/100/ شجرة من صنف العيروني بغية تأمين أقلام التطعيم لإعطائها مجاناً للمزارعين خلال ثلاث سنوات لتصبح مصدر تأمين العقل للبيت الزجاجي، وتتم حالياً العناية بهذه المطاعيم، كما تمت في عام 2017 زراعة حقل أمات الزيتون في البيت الزجاجي «مركز إكثار الزيتون بالعقل الغضة»، وسيتم أخذ العقل منها في عام 2020، وتمّ توزيع المطاعيم على المزارعين الراغبين بالتطعيم.

وأكد عبد اللطيف أن (الزراعة) قامت بتوزيع أقلام العيروني المقاوم لأمراض البيئة الساحلية وغير المعاوم منذ عام 2017 والخطة مستمرة لعشر سنوات قادمة للتخلص من مرض فطر عين الطاووس الذي يصيب الأصناف التقليدية.

وعن الإجراءات الوقائية من أمراض الزيتون للموسم الحالي بيّن المهندس عبد اللطيف أن «الزراعة» قامت بحملة مكافحة ربيعية لمرض فطر تبقع عين الطاووس، واستمرت الحملة مدة ثلاثة أشهر بدءاً من أول شهر آذار. وعلى مبدأ المكافحة الحيوية تمّ نشر طفيل التريكوغراما للقضاء على الحشرة المستهدفة في طور البيضة وطفيل البراغون.

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