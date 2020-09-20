الفوعاني: التمسك بالمقاومة السبيل لمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

شدد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني على أن التمسك بخيار المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة أطماع العدو الإسرائيلي.

وقال الفوعاني خلال ندوة فكرية إن الحفاظ على المقاومة وترسيخ نهجها حقق المعادلة التي تضمن أمن لبنان واستقراره، مشدداً على أن العدو الإسرائيلي لن يستطيع بالألاعيب والضغوط تحقيق ما عجز عن تحقيقه بالحرب والعدوان.

واعتبر الفوعاني أن ما شهدناه مؤخراً من عقوبات أمريكية على المقاومة وحلفائها إنما هو عامل ضغط على لبنان، لافتاً إلى أنه مهما توسعت هذه العقوبات لن تغير في المبادئ وسيكون الموقف أصلب ولن نتخلى عن حبة تراب أو حق من حقوقنا.

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