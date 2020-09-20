مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون الطرقات ويفرضون أتاوات على المدنيين في منطقة رأس العين بالحسكة

واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي جرائمها ضد المدنيين في منطقة الجزيرة حيث نصبت مجموعات منها حواجز لإيقاف المارة وابتزازهم وفرض أتاوات عليهم في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين يوقفون السيارات المدنية والدراجات النارية التي تتوجه إلى مدينة رأس العين قرب قوس بلدة تل حلف بريف رأس العين الغربي ويفرضون على المدنيين مبلغ 3 آلاف ليرة سورية مع تهديد من يمتنع عن الدفع بالقتل وتوقيفه بتهم وذرائع مختلفة”.

وترتكب التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي في المناطق التي تنتشر فيها شمالي البلاد أعمالاً إجرامية بحق الأهالي من خطف وقتل وتهجير وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإحراق المحاصيل الزراعية وسرقة الأملاك والمعدات والآليات الزراعية والمنازل بعد تهجير أصحابها بذرائع وحجج واهية ناهيك عن قطعها المتكرر لمياه الشرب من محطة علوك ما يزيد معاناة المدنيين في الحسكة.

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