مربو النحل يطالبون باتحاد نوعي وتأمين مستلزمات الإنتاج

دمشق- تشرين:

إن التركيز على تحقيق قيمة مضافة للمنتج الوطني الزراعي يعد ضرورة حتمية تخدم تطوير القطاع الزراعي وتسهم في دعم الأمن الغذائي، وفي هذا الشأن أوضح المهندس عبد الرحمن قرنفلة – الخبير في الشأن الزراعي وعضو اتحاد النحالين العرب في تصريح لـ«تشرين» أن سورية من الدول ذات التاريخ العريق في تربية النحل، وموارد إنتاج منتجات خلية النحل غنية، فقد كانت البلاد عام 2010 تنتج «3200» طن من العسل, يستهلك منها «1500» طن محلياً ويتم الاحتفاظ بمخزون «700» طن و«100» طن يُصَدَرْ كعسل خام، لينخفض الإنتاج خلال الحرب إلى 500 طن، ومع قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد العسل والسماح باستيراد المستلزمات فقط، سجل عام 2019 بداية الاكتفاء الذاتي بالعسل، خاصة أنه ليست لدينا مشكلة في موارد منتجات خلية النحل، لكننا نحتاج تقنيات المعالجة، وإنضاج التقنيات الصناعية وتطوير منتجات سلسلة تصنيع تلك المنتجات مثل حبوب اللقاح، وصمغ النحل «العكبر»، إنتاج الملكات وسم النحل وعسل الملكات «الغذاء الملكي» وتطوير طرق تسويق شمع النحل, إضافة إلى وضع الطرق اللازمة لإنتاج مشروبات العسل والحفاظ على جودتها، وخلق شروط مناسبة تنسجم مع سياسة الدولة لتطوير واستخدام الثروات، وخاصة المعالجة العميقة لمشكلات إنتاج منتجات خلية النحل وتسريع خطوات التنمية لتحقيق التقدم الاجتماعي لبلادنا، ورفع مستوى المعيشة بسرعة.

وأضاف: إن كمية إنتاج العسل في البلاد جيدة، ويسوّق معظمها في الأسواق الداخلية وجزء يُصَدَرْ على هيئته الخام، وبسبب محدودية كمية التسويق يبقى كثير من العسل في المخازن «حوالي 700 طن», ما يؤثر في تربية نحل العسل، لذلك نواجه مشكلة كيفية تنمية واستخدام ثروات خلية النحل، ومن أجل كل ما سبق يجب أن تعمل أجهزة البحوث العلمية والتكنولوجيا على حث خطوات تفعيل بحوث تنمية منتجات خلية النحل، فمن الضروري أن نطور آليات تحضير وتصنيع منتجات خلية النحل, ولاسيما أن منتجات النحل تدخل ضمن قائمة المواد العلاجيّة التي يشاع استخدامها في الطب البديل كمضاد للالتهابات وتقوية جهاز المناعة وصناعة مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. كما تدخل في عدد كبير من الصناعات المتعددة التي تحقق قيمة مضافة عالية جداً.

كما نوه بأهمية إعادة تفعيل ورش النجارة التابعة لوزارة الزراعة في المحافظات والتي تقوم بتصنيع الخلايا الخشبية وبيعها للمربين بسعر التكلفة، وتشكيل اتحاد نوعي لمربي النحل يساهم في تأمين مستلزمات الإنتاج وتنظيم الإنتاج والتسويق.

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