مركز لعلاج الشلل الدماغي في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

أحدثت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق مع المتبرع ورجل الأعمال عمار قرقوشي مركزاً للمعالجة الفيزيائية لعلاج مرضى الشلل الدماغي وذلك في مقر جمعية قلب الجولان الخيرية في تجمع سعسع لأبناء الجولان.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة نزار حسون لـ«تشرين» أن المركز مزود بالتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة غير المتوفرة على أرض المحافظة، وتتألف من أجهزة الأمواج فوق الصوتية وأجهزة تخطيط وأجهزة حركية لمعالجة الأطراف العليا والسفلية التي تعرضت لإصابات كبيرة خلال الحرب على سورية وكذلك أجهزة لمعالجة الشلل الدماغي والأمراض العصبية.

وأشار حسون إلى أن المعالجة مجانية بشكل كامل من متطوعين مختصين في المعالجة الفيزيائية، لافتاً إلى أن المركز بصدد فتح قسم خاص لمعالجة النساء المصابات بالشلل الدماغي والإصابات الحركية.

وأوضح أن المركز جاء للتخفيف من معاناة المرضى والأهالي في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والأعباء الكبيرة التي يعانونها من النواحي النفسية والصحية والمادية وعناء مراجعة مشافي دمشق.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة في القنيطرة صالح سويد أن إحداث مركز المعالجة الفيزيائية جاء بجهود مشتركة بين القطاع الخاص وجمعية قلب الجولان الخيرية من جهة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة من جهة ثانية، بهدف خدمة مرضى الشلل الدماغي وبعض الأمراض العصبية.

وأشار سويد إلى أهمية هذا المركز وما سيقدمه من خدمات لأبناء المنطقة والتخفيف عنهم من أعباء مراجعة مشافي دمشق البعيدة وتكبدهم العناء والمشقة والتكاليف المالية التي ترهق كاهلهم، خاصة أن أبناء المنطقة هم من الطبقة الفقيرة

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