آخر تحديث: 2020-09-20 16:29:21
الأخبار

النائب اسماعيل حجو ..

التصنيفات: آخر الأخبار

طالب بتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن وزيادة الرواتب و الأجور بمايتناسب مع الأسعار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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