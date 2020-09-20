منظمة الصحة العالمية تقر اختباراً لأعشاب إفريقية لعلاج كورونا

أقرت منظمة الصحة العالمية قواعد لاختبار علاجات عشبية إفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الكونغو قوله في بيان اليوم إنه وافق على قواعد اختبار بعض الأعشاب الطبية مؤكداً أن أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها.

وأضاف فرع المنظمة أن المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ترويج رئيس مدغشقر أندريه راجولينا لمشروب عشبي قال إنه يقضي على فيروس كورونا ويحتوي على نبتة الشيح التي ثبتت فعاليتها في علاج الملاريا.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 30991301 إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى 961461 بحسب إحصائية جديدة لموقع وورلد ميتر الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين.

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