الهند: 92605 إصابات جديدة بكورونا
سجلت الهند 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 5.4 ملايين إصابة.
وقالت وزارة الصحة: إن الوفيات ازدادت كذلك بواقع 1113 حالة خلال المدة نفسها ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 86752.
وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا في العالم منذ أوائل آب وتأتي في المركز الثاني عالمياً في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 7ر6 ملايين إصابة.
وفي كوريا الجنوبية قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس وهو أقل عدد إصابات يومية منذ منتصف آب الماضي وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 22975 بينهم 383 وفاة.
بدورها أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 1464 إصابة.
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