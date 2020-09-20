الصين تعتزم إطلاق مسبار فضائي إلى القمر
أعلنت الصين أنها تخطط لإطلاق مسبار تشانغ ايه 5 الفضائي إلى القمر بنهاية العام الجاري.
ونقلت شينخوا عن يو دنغ يون نائب كبير المصممين لبرنامج الاستكشاف الصيني للقمر قوله إن “التحضيرات تتقدم بسلاسة وسيقوم المسبار بالهبوط بشكل سلس على القمر ويجلب عينات منه ويعود إلى الأرض”.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يجمع المسبار عينات من القمر ويقلع منه ويصل إلى نقطة الالتقاء ويدخل المدار القمري ويعود بسرعة عالية إلى الغلاف الجوي للأرض ليمثل ذلك تقدماً كبيراً في تاريخ الفضاء الجوي للصين.
وأوضح يو أن الصين تجري دراسة مستفيضة لتطوير محطة فضاء وبعثة مأهولة للقمر كما تخطط لإقامة محطة بحث على القمر غير مأهولة من أجل عمليات الهبوط المأهولة على سطحه.
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