نبات القنفذية يقتل فيروسات كورونا

توصلت دراسة سويسرية جديدة إلى أن نبات القنفذية له تأثير كبير في قتل فيروسات كورونا بعد تجارب عدة على غشاء مخاطي اصطناعي ملوث بالفيروس.

ووفقاً لموقع دويتشه فيله أخضع الباحثون في مختبر سبيتس التابع للمعهد السويسري للوقاية من الأمراض الانتقالية نبتة القنفذية ومكوناتها ومفعولها للدراسة ونشروا نتائج دراستهم في مجلة فيرولوجي جورنال العلمية.

واختبر الباحثون فاعلية النبتة على الغشاء المخاطي للأنف الذي أعيد بناؤه في المختبر ونقلوا عدوى كورونا إلى النسيج الاصطناعي وعالجوه بهذا العلاج العشبي في مراحل مختلفة ثم فحص التأثير ضد فيروس كورونا المستجد وكذلك ضد فيروسات كورونا الأخرى فوجدوا أن المواد الموجودة في القنفذية يمكنها أن تؤدي إلى قتلها.

وأوضح الباحثون أن المكون النباتي كان فعالاً في منطقة الجهاز التنفسي العلوي ليس فقط ضد فيروسات البرد لكن أيضاً ضد سارس كوفيد 1 الفيروس المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحادة سارس وفيروس كورونا المستجد.

ولفت الباحثون إلى أنه يمكن لهذه النبتة أيضاً تعطيل كوفيد 19 عند تركيز معين ويحدث التأثير المضاد للفيروسات فقط عندما يكون العنصر النشط على اتصال مباشر مع مسببات المرض وبمجرد أن تتلامس فيروسات كورونا مع المواد الموجودة في هذا العلاج الطبيعي تموت.

والقنفذية نبتة من الصنوبريات ويُقال إن تأثيرها قوي ضد نزلات البرد وتنقسم النبتة التي تسمى بالألمانية بـ “قبعات الشمس” إلى ثلاثة أنواع يمكن استخدامها جميعاً كعلاجات عشبية ويعد الجذر في نوع إشنسا أنغستيفوليا مناسباً طبياً بشكل خاص إذ يحتوي على ألكاميدات وزيوت أساسية ومشتقات حمض الكافيين.