آخر تحديث: 2020-09-20 10:25:29
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/9/20 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء ومطار النيرب بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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