آخر تحديث: 2020-09-20 10:25:29
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الخارجية الروسية: القرار 2231 حول إيران مازال سارياً ومساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة وعلى الولايات المتحدة ألا تتكلم باسم مجلس الأمن

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