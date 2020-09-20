الخارجية الروسية: القرار 2231 حول إيران مازال سارياً ومساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة وعلى الولايات المتحدة ألا تتكلم باسم مجلس الأمن

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 2 صفر 1442 الموافق لـ 20 أيلول 2020
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ظريف يحذر من أي محاولة أمريكية لتفتيش السفن الإيرانية
العدو الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة جنوب لبنان تسببت باندلاع حريق
قضاء النظام التركي يمدد اعتقال 94 مسؤولاً عسكرياً سابقاً
خرازي: مبررات أمريكا لإعادة الحظر الأممي على إيران جوفاء
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرية علوك بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يسرق 30 صهريجاً محملاً بالنفط السوري
عكر: على "يونيفيل" إلزام العدو الإسرائيلي بالقرار الدولي 1701
مقتل 6 مسلحين من ميليشيا “قسد” بهجمات على مواقعها في أرياف دير الزور والرقة
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الأوضاع في سورية
طيران العدوان السعودي يواصل استهدافه أحياء اليمن