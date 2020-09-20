مكتب القطن: بدء جني محصول القطن.. والإصابات الحشرية كانت في حدودها الدنيا

ميليا اسبر

اكشف مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس وضاح القاضي ل” تشرين” أنّ محصول القطن تأثر سلباً نتيجة الحرب، حيث تراجعت مساحات الزراعة والإنتاج بشكل كبير، كما توقفت بعض معامل الغزل والنسيج والزيوت وتأثر الفلاحين اقتصادياً من عدم زراعته، ولكن من خلال الدعم الحكومي وتضافر جهود الفلاحين والفنيين الزراعيين بدأ محصول القطن بالتعافي، لافتاً إلى أنه في هذا العام تم زراعة 32557 هكتاراً على مستوى القطر ، متوقعاً الحصول منها على إنتاج ما بين 100- 114 ألف طن مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 74 ألف طن فقط ، كما زادت متوسط مردودية وحدة المساحة من 2900 كغ/ للهكتار إلى ما بين 3000- 3200 كغ / للهكتار .

وبيّن القاضي أن الحالة العامة للمحصول جيدة رغم الاختلاف بالعمر الفيزيولوجي للنبات نظراً لاختلاف مواعيد الزراعة ( مبكرة – متأخرة)، حيث بدأ القطاف في الحقول المبكرة من أسبوع، أما الحقول المتأخرة والمزروعة بعد محاصيل الفول والشعير والقمح فهي في طور تكوين الجوز ، علماً أنّ الظروف الجوية كانت مناسبة باستثناء هطل أمطار وانخفاض درجات الحرارة في بداية الموسم الزراعي ما أدى إلى التأخير بموعد الزراعة.

وعن الإصابة الحشرية لمحصول القطن ذكر القاضي أنها كانت في حدودها الدنيا ولم تصل نسبة الإصابة لأكثر من 1-2 % في أغلب مناطق زراعة القطن ، وقد كان للمكافحة الحيوية دور مهم في الوصول لهذه النسبة وإنقاذ المحصول من هذه الإصابة، علماً أنّ أكبر نسبة إصابة بديدان اللوز الشوكية كانت منطقة أبو راسين في الحسكة، حيث وصلت الإصابة إلى 6-7% .

مدير مكتب القطن كشف أنه خلال الأسبوع القادم سيتم استلام الأقطان من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ويبلغ عدد المحالج ومراكز استلام الأقطان المحبوبة 9 محالج ومركز واحد من أصل 15 محلجاً و4 مراكز وهي محافظة حلب – محلج تشرين ( الصالة 1-2 )، محافظة حماة محالج ( الفداء – العاصي – السلمية – محردة ) بينما في حمص( محلج الوليد) ، أما في الرقة فهناك مركز استلام وتجميع أقطان ونقلها بشكل فوري ويومي في منطقة السبخة، موضحاً أنه تمّ تأمين الشلول القطنية لتعبئة الأقطان المحبوبة وتوزيعها على المصارف الزراعية والكميات المطلوبة على مستوى القطر والتي بلغت 133076 شلاً للمناطق الآمنة فقط .

وختم القاضي بالقول : إنّ سورية تتميز بوجود كامل حلقات السلسلة الإنتاجية لمحصول القطن ابتداء من الزراعة وحتى المنتج النهائي المصنع، وكل هذه المراحل تنتج بخبرات وطنية، حيث يعتبر القطاع النسيجي من أهم القطاعات الصناعية لمساهمته بنسبة 27% من صافي الناتج الصناعي غير النفطي وبحوالي 45% من الصناعات غير النفطية.