أمريكا: 23884 إصابة و319 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 23884 إصابة جديدة و 319 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يشغله فريق دولي من الخبراء والمطورين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لغاية الآن وصل إلى 6949825 إصابة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 203486 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 4203477 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد سواء من حيث الإصابات والوفيات.