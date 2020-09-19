العدو الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة جنوب لبنان تسببت باندلاع حريق
جدد العدو الإسرائيلي أعماله الاستفزازية وخروقاته للسيادة اللبنانية بإقدامه الليلة على إلقاء قنابل مضيئة فوق كروم الشراقي في الجنوب اللبناني تسببت بحرائق في المنطقة.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات العدو الإسرائيلي ألقت قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل وكروم الشراقي اللبنانية الحدودية تسببت باشتعال حريق في المنطقة .
وكان العدو الإسرائيلي ألقى قبل يومين قنابل مضيئة في نفس المنطقة قبل أن يبدأ عملية تمشيط في المنطقة .
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