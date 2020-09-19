عالمياً..إصابات كورونا تقترب من 31 مليوناً

قارب إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي واحدا وثلاثين مليونا وإجمالي حالات الوفاة يتجاوز الـ 959 ألفاً .

وذكر موقع وورلد ميتر الأمريكي الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى اليوم سجلت في أنحاء العالم 959630 حالة وفاة و30906084 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 22507351.

وبحسب الموقع الأمريكي فإن الولايات المتحدة لاتزال تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بعد تسجيلها 203679 حالة وفاة من أصل 6958427 إصابة تليها الهند مع تسجيل 86704 حالات وفاة من أصل 5392645 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 136035 حالة وفاة من أصل 4503002 إصابة.