عندما يكون المعلم أباً لتلاميذه

د.رحيم هادي الشمخي

تطوّرت التربية واتّسعت آفاقها حتى أصبحت علماً من أصعب العلوم العصرية، وفناً من أدقّ الفنون الاجتماعية، ولم يعد ميداناً يستطيع أن يلجه كل من شاء، فلابدّ على الأقل من الاطلاع على مبادئ علم النفس وأسس علم التربية الحديثة، فشهادة اختصاص فيها لا تكفي للولوج في محرابها إلا إذا اقترنت بوثيقة إخلاص لها، ومن أجل ديمومة هذه الوثيقة ونجاحها فلابدّ من أن يكون المعلم أباً لتلاميذه، فمن «كفر» بذلك فليترك مهنة التعليم لغيره، وعليه أن يشعر التلميذ بأن كل ما حوله مشوّق وباسم.

إن المدارس الحديثة، منذ قيام المربي (دكرولي)، تعدّ الطفل هو معلم نفسه، والأستاذ هو مساعد له ومرشد ينتظر منه الأسئلة لينير له طريق الصواب، وهذه المدارس تتولى تهيئة البيئة المناسبة والوسط الصالح وتحديد الأهداف وتشجيعه في محاولاته اللازمة لتحقيق هذه الأهداف التي أمامه، وتعتمد على نشاط التلميذ وإثارة المشكلات أمامه لحلها، ومن هنا لابدّ من إثارة نقطة مهمة في عملية تقييم المعلم في المدرسة، هل تكتفي بالسطور الثلاثة أو الأربعة للمشرف التربوي في السنة؟ والتي قد لا تمتّ للواقع بشيء، أو صادرة عن عمل استمراري من دون زيارة، أم تكتفي بملاحظة مدير المدرسة لدفتر الخطة، أو أسطر في زيارة في (سجل زيارة المعلمين)، أم كلها معاً؟.

إن عملية التقييم هذه يجب أن تشترك فيها جميع الأركان الأساسية في العملية التربوية، بجد وصدق وأمانة، فكما أن الدرجة –عندنا- تبيّن لنا مستوى حالة التلميذ العلمية، فكذلك المعلم، ومادام التلميذ هو المحور الأساسي في هذه العملية، فلابدّ من أن يتعرف المعلّم على وجهة نظره فيه.

لقد طُلب من الكاتب الهزلي (روبرت بنثلي) يوماً أن يكتب مقالاً عن الصراع الروسي- الأمريكي في القرن التاسع عشر حول أحقية كل منهما في صيد (السلمون) فكان رد (بنثلي) أنه لا يعرف شيئاً عن وجهة نظر الطرفين المتنازعين، ولكنه يرى أن يناقش الموضوع من وجهة نظر السمكة نفسها، والشاهد من هذا أن يدرس المعلم (عملية تقييم نفسه) من وجهة نظر التلميذ أولاً، ثم من وجهة نظر المشرفين الآخرين، فقد طلب من التلاميذ في أحد البحوث أن يذكروا صفات المعلم (الذي يؤثره) كل منهم بالمحبة دون غيره، فجاءت إجاباتهم متضمنة خصالاً محبة، كالمودة والتعاطف والاهتمام الصادق بالأفعال والعدالة المقرونة بالحزم، ومثل هذه الصفات توحي بأنه من المفيد للمعلمين ألا يكتفوا بمجرد الشعور بالاهتمام بالأطفال، بل عليهم أن يكشفوا عن ذلك في سلوكهم نحوهم، وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن المحبة تكفي لحل جميع المشكلات، فالمعلم المحب لتلاميذه يحتاج أيضاً قدراً من إتقان التعليم، ولأجل معرفة درجة ذلك الاهتمام، وهذا الإتقان في نفوس التلاميذ نرى لزاماً على كل معلم يريد أن ينجح أن يقدم على معرفتها تحريرياً، بتوجيه الأسئلة المناسبة إلى التلاميذ للكشف عن طريقته في التدريس وشخصيته بينهم ومعلوماته…. إلخ، من الموضوعات التي يرى أنها على درجة من الأهمية في التعرف عليها، وليس هذا غريباً وصعباً، فلقد أثبت نجاح هذه الطريقة نجاحاً باهراً وبسهولة في عدة أعوام مضت، ويظهر لنا من خلال عملية التقييم، بالرغم من فوائدها، أن المدرسة قد خُلقت للطفل والمجتمع، وليس الطفل والمجتمع خُلقا للمدرسة، فعلى المدرسة أن تفكّر في الفرد، ولكن عليها أيضاً أن تفكّر فيما يحتاجه المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الفرد، فتجعل نفسها صالحة للفرد والمجتمع معاً.