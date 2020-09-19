قضاء النظام التركي يمدد اعتقال 94 مسؤولاً عسكرياً سابقاً

قررت السلطات القضائية التابعة للنظام التركي اليوم تمديد اعتقال ما لا يقل عن 94 عسكرياً تركياً سابقاً تم احتجازهم في وقت سابق بذريعة الاشتباه بصلاتهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد في عام 2016 .

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التابعة للنظام التركي عن مصدر قضائي قوله إن المشتبه بهم كانوا من بين 131 مسؤولا عسكرياً سابقاً اعتقلوا في ال16 من أيلول الجاري خلال عمليات شنتها قوات النظام التركي في 34 مقاطعة مع التركيز بشكل أساسي على اسطنبول لافتاً إلى أنه كان من بين المعتقلين قادة سابقون بالجيش وضباط .

ويشن رئيس النظام التركي رجب أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.