خرازي: مبررات أمريكا لإعادة الحظر الأممي على إيران جوفاء

أكد رئيس مجلس العلاقات الاستراتيجية في إيران كمال خرازي أن مزاعم الولايات المتحدة ومبرراتها لإعادة حظر السلاح على إيران جوفاء ولا قيمة لها وغير شرعية لأن انسحابها من الاتفاق النووي سلبها أي حق في استخدام آلية الزناد الواردة في الاتفاق .

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن خرازي قوله إن الولايات المتحدة تعتمد النزعة الاحادية ولا تكترث بالمؤسسات الدولية وتسعى عبر الغطرسة إلى إملاء مواقفها على الآخرين دون الاستناد لقرارات مجلس الأمن كما تفعل الآن حيث تطلق التهديدات على الآخرين بفرض الحظر عليهم بهدف عرقلة الصفقات التسليحية مع إيران.

ولفت خرازي إلى أن إيران سترد بحزم على أي خطوة عدائية أمريكية ترمي لإعادة قرارات الحظر الأممية السابقة.

بدوره أكد النائب بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد مولوي أنه لا يحق للولايات المتحدة إعادة الحظر التسليحي على إيران إلى ما قبل الاتفاق النووي لذلك فإن تفسيرها لقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن لاقى الرفض حتى من قبل حلفائها الأوروبيين .

ولفت مولوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهوده لاستخدام أي آلية متاحة للفوز بولاية جديدة والبقاء في البيت الأبيض إلا أنه حين تكبد هزائم متتالية بات يتشبث بتفعيل آلية الزناد لعله يستطيع إنقاذ نفسه .

وكان رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإسلامي الإيرانى مجتبى ذو النورى أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده ستوقف كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار الاتفاق النووى وستعود بأنشطتها إلى ما قبل الاتفاق فى حال عودة الحظر الأممى على إيران.