برلمانية تشيكية: قوى العدوان السعودي ترتكب جرائم حرب في اليمن

أكدت عضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا كاترجينا كونيتشنا أن قوى العدوان السعودي ترتكب جرائم حرب في اليمن بدعم واضح من الدول الغربية.

وكتبت كونيتشنا على موقعها الإلكتروني “أنه على الرغم من القلق الواسع القائم في أوروبا من التدخل العسكري السعودي في اليمن فإن الولايات المتحدة وبريطانيا تستمران في تزويده بالسلاح لارتكاب جرائم حرب” داعية إلى وقف العدوان المستمر على اليمن لأنه من غير المقبول الاستمرار في سقوط الضحايا الأبرياء وقصف الأهداف المدنية في هذا البلد.

من جهة أخرى أكدت كونيتشنا أن النظام التركي يمارس نهجاً يتعارض تماماً مع مصالح الاتحاد الأوروبي لذلك لا يمكن له أن يكون حليفاً للاتحاد.

وقالت كونيتشنا “حان الوقت الآن كي يقول الاتحاد الاوروبي لتركيا كفى ابتزازاً ومن العار عليها التصرف بهذا الشكل في الوقت الذي تسعى فيه للانضمام إلى الاتحاد”.