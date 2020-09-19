بريطانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت بريطانيا اليوم عن تسجيلها 4422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي جديد للحالات اليومية منذ الـ8 من أيار الماضي.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في إحصائية جديدة أصدرتها اليوم بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4422 ليصل إلى مستوى 390358 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 27 وفاة جديدة لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة إلى 41759 شخصاً.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا.