الخارجية الروسية: العقوبات الغربية ضد بيلاروس غير قانونية

أكد بيوتر إيليتشوف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أن الغرب ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في تعامله مع الأحداث في بيلاروس ومحاولته تحقيق مصالحه الذاتية عبر استخدام العقوبات غير القانونية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن إيليتشوف قوله في مقابلة صحفية اليوم “للأسف في حالة بيلاروس نرى مشهداً مألوفاً إذ تحاول الدول الغربية التي تضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة استخدام الوضع ما بعد الانتخابات في البلاد لتحقيق مصالحها الأنانية الضيقة”.

ولفت إيليتشوف إلى أن الغرب يلجأ في التعامل مع الوضع في هذا البلد “للأدوات المعتادة بما فيها العقوبات الأحادية غير القانونية” مشدداً على أن التدخل في شؤون بيلاروس بما في ذلك من خلال استخدام منصة الأمم المتحدة أمر غير مقبول وأن أي مساعدة دولية لها يجب أن تقدم بناء على طلبها فقط.

وكان البرلمان الأوروبي دعا لفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ومسؤولين آخرين بذريعة “تزوير نتائج الانتخابات وعمليات العنف والقمع” ضد المتظاهرين.