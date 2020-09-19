فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بكورونا والعراق يسجل 83 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل خمس وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في آذار الماضي بلغ 44736 فيما بلغ إجمالي الوفيات 291.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 315597.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 83 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 8491.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 521 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 99049 فيما بلغ إجمالي الوفيات 581 بزيادة حالة واحدة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 551 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 329271 فيما سجلت 28 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 4458.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 809 إصابات جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 84 ألفا و242 حالة بينما تم تسجيل حالة وفاة ليبلغ عدد الوفيات 404 حالات.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 229 إصابة جديدة فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 209 حالات.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 9110 إصابات فيما تم تسجيل 5 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 138 حالة.