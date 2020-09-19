مصر: النظام التركي يتشبث بادعاءات كاذبة لخدمة توجهات أيديولوجية

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ ما ورد من ادعاءات على لسان وزير خارجية النظام التركي مولود تشاوش أوغلو والتي تضمنت من بين إشارات مختلفة تناولاً سلبياً حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالاً بثورة الـ 30 من يونيو.

وقال المتحدث في بيان له اليوم إن هذه المزاعم الكاذبة “تؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماماً للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية للنظام التركي” مشدداً على الرفض الكامل لهذا النهج الذي يتبعه هذا النظام.

ولفت حافظ إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.