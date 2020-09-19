٢٦ حالة تسمم غذائي من أسماك متنوعة في اللاذقية

اللاذقية _ رشا عيسى

تعود أزمة التسمم الغذائي جراء تناول الأسماك للظهور مجدداً في اللاذقية مع وصول ما يقارب ٢٦ حالة تسمم إلى مشفى تشرين الجامعي خلال الساعات الـ٤٨ الفائتة، والمتهم أنواع أسماك متنوعة، مصدرها الباعة المتنقلون وفقاً للمدير الطبي في المشفى الدكتور علي علوش.

وقال علوش في تصريح خاص لـ( تشرين) : وصلت إلى المشفى منذ يوم أمس الجمعة حتى ظهر اليوم السبت ٢٦ حالة تسمم غذائي من أسماك مختلفة، وتتراوح الحالات بين الخفيفة والمتوسطة،مبيناً أن الأعراض كانت عبارة عن إقياء متكرر وآلام بطنية ، وجميع الحالات بوضع مستقر وتتماثل للشفاء .

وأوضح علوش أنه لدى السؤال عن أنواع الأسماك المتناولة للحالات التي تعاني التسمم كانت الإجابات لأنوع أسماك متنوعة وليس لسمك البلميدا فقط كما يشاع، وجميع الأشخاص الذين تسمموا أكدوا أنه تم طهو الأسماك في المنازل بعد شرائها من باعة جوالين،موصياً بضرورة متابعة الموضوع والتحقيق فيه .

ونصح علوش الجميع بشراء الأسماك من مصادر مضمونة تؤمن أسماكاً طازجة أو من مؤسسات الدولة التي تخضع إلى رقابة كبيرة .