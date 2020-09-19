انتهاء عملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم إنجاز عملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب الماضي واستمرار عمليات البحث عن المفقودين جراء الانفجار.

وقال رئيس قسم الصحافة والعلاقات العامة في قيادة الجيش العقيد الياس عاد في مؤتمر صحفي عقدته مديرية التوجيه في مقر وزارة الدفاع الوطني إنه والتزاماً بالمهلة التي وضعت سابقاً أنجزت خلال 15 يوماً مهمات مسح الأضرار والتي شملت 85744 وحدة متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت وتم وضع نتائج عمل اللجان في متناول جميع الجهات المانحة إذ يمكن للدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية والأفراد الراغبين بالتبرع أو الترميم وإعادة الإعمار الاطلاع على نتائج المسح الدقيق والشفاف الذي اعتمدته المؤسسة العسكرية في مواجهة تداعيات الانفجار.

وأشار عاد إلى استمرار أعمال البحث لكشف مصير المفقودين التسعة وهم ثلاثة لبنانيين وخمسة سوريين وواحد مصري.

وكان انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي وأوقع عشرات الشهداء وآلاف الجرحى إضافة إلى أضرار مادية هائلة.