17طن مربيات فاسدة ضبطت في طريقها لموائد المستهلكين

سامي عيسى

لم تتراجع دوريات حماية المستهلك عن مراقبتها المستمرة للأسواق لضبط المخالفات الجسيمة، حيث استطاعت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق في منطقة عربين مساء اليوم ضبط معمل لإنتاج قمر الدين و البسكويت البرشام بداخله كمية ١٠٠ برميل زنة الواحد ١٥٠ كغ من مادة برشت المشمش المخلوط بالجزر و التفاح المبروش و جميعها فاسدة و ذات رائحة كريهة يستخدمها المخالف بصناعة قمر الدين.

كما ضبط داخل المعمل كمية ١٢٠٠ كغ من مادة قمر الدين المصنع من المواد الأولية المضبوطة،إضافة إلى كمية ٥٠٠ كغ من كسر البسكويت البرشام و الشوكولا الفاسدة بقصد استخدامها في صناعة البسكويت البرشام، حيث تقدر الكميات التي تم ضبطها بحدود17 طناً من المواد الغذائية الفاسدة.

واكد لؤي سالم- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين و إحالتهم موجوداً للجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم و أغلق المعمل بالشمع الأحمر وحجزت الكميات المضبوطة من المواد المخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية والتأكد من عملية الإتلاف لمنع استخدامها مرة أخرى.