بعد استثمارها نصف قرن.. أراضي (المشقوق) أملاك عامة

السويداء - طلال الكفيري

بالرغم من قيام مزارعي قرية المشقوق الواقعة إلى الجنوب من مدينة صلخد في محافظة السويداء ومنذ أكثر من خمسين عاماً، باستصلاح حوالي ٢٠٠٠ دونم من الأراضي الزراعية و زراعتها بالأشجار المثمرة من كرمة و تفاح وإجاص حتى أصبحت مورداً رئيسياً لهم، إلا أنه (جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ) خاصة بعد أن سجلت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي هذه الأراضي أملاكاً عامة ، علماً أن هذه الأراضي تم استصلاحها على نفقة هؤلاء المزارعين وأن عملية زراعتها تمت من دون أي معوقات أو اعتراض من أي جهة.

ويشير المزارعون في شكواهم إلى أن الواقع لم يتغير وبقوا هم المتصرفون بهذه الأرض تصرفاً شرعياً لحين قدوم فرقة المساحة إلى القرية عام ١٩٨١ إذ قامت بتسجيل قسم من هذه العقارات باسم المزارعين والقسم الآخر باسم أملاك عامة، حارمة بذلك عدداً من المزارعين من حقوقهم.

وناشد مزارعو القرية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعادة النظر في تسجيل هذه العقارات ولاسيما أنها مستخدمة من قبل المزارعين منذ ستينيات القرن الماضي (والأرض لمن يعمل بها).

من جهته مدير زراعة السويداء -المهندس أيهم حامد قال: خضعت هذه الأراضي ومنذ عام ١٩٧٢ لأعمال التجميل وإزالة الشيوع ، حيث تم تسجيل عدد من العقارات باسم أملاك الدولة نتيجة لطبيعة الأرض الصخرية، إضافة لذلك تم وضع إشارة حق ارتفاق بالرعي لمصلحة مواشي أهالي القرية وبعد فترة زمنية تم إسقاط هذه الإشارة وخصص جزء من هذه العقارات لمصلحة وزارة الزراعة- مديرية الحراج لتحريجها كغابة اصطناعية، أما الجزء الباقي فقد تم تأجيره للأهالي بموجب بحث اجتماعي وفيما يخص الأراضي المسجلة باسم المزارعين تم تسجيلها استناداً لوضع اليد والاستعمال أو من جراء اعتراض هؤلاء الفلاحين أمام الجهات القضائية.