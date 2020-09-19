وفاة طفل في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بريف الحسكة
توفي طفل في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي نتيجة نقص الرعاية الصحية المقدمة لقاطني المخيم.
وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أنه نتيجة نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” والظروف القاسية التي يعيشها قاطنوه وخاصة الأطفال توفي طفل في ظل مخاوف من تصاعد تفشي الأمراض جراء نقص الغذاء والدواء.
وتحتجز واشنطن عبر مجموعات إرهابية في مخيم الركبان بمنطقة التنف وفي مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا مدعومة منها عشرات آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة انسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.
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