مقتل 6 مسلحين من ميليشيا “قسد” بهجمات على مواقعها في أرياف دير الزور والرقة

قتل 6 مسلحين وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية بهجمات منفصلة في أرياف دير الزور والرقة.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور نقلا عن مصادر أهلية بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” على طريق حقل العمر شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحيها في حين انفجرت عبوة أخرى في محيط بلدة الصبحة بالريف ذاته ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيا.

وفي ريف الرقة لفتت مصادر محلية إلى مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في حي الدرعية على الأطراف الغربية لمدينة الرقة بالتوازي مع استهداف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا قرب معمل السكر شمال المدينة ما أدى إلى وقوع قتيلين في صفوفها وإصابة آخرين.

وقتل أمس الأول مسلحان من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم على إحدى نقاطها في منطقة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.