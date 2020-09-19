أصحاب (التكاسي) في السويداء يضاعفون أجورهم

السويداء - طلال الكفيري

يبدو أن الأجهزة الرقابية على ساحة المحافظة لم تزل أعينها مغمضة عن المخالفات التموينية، وما الابتزاز العلني وغير المبرر لسائقي التكاسي الذين باتت تسعيرتهم الضعف إلا أكبر دليل على ذلك التقصير.

إذ أكد عدد من المواطنين ل(تشرين) أن أصحاب التكاسي بدؤوا ومنذ أكثر من أسبوعين، وخاصة داخل مدينة السويداء بتقاضي ١٠٠٠ ليرة للطلب داخل المدينة، حتى لو كانت المسافة ٢٠٠ متر، علماً أن التسعيرة النظامية هي ٥٠٠ ليرة.

وأضاف المواطنون: أن تقاضي تسعيرة زائدة يتم على مرأى من كل الجهات الرقابية، ومع ذلك لا تحرك ساكناً، الأمر الذي رتب عليهم أعباء مالية إضافية و خاصة أن معظمهم من طلاب المدارس والجامعات والموظفين.

وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على أصحاب التكاسي و إلزامهم بتشغيل العدادات إنصافاً للمواطن وللسائق.

طبعاً تقاضي أجور زائدة عزاها عدد من السائقين إلى عدم توافر مادة البنزين بالشكل الكافي لدى محطات الوقود، وبالتالي اضطرارهم الانتظار ساعات للحصول على ٢٠ ليتراً، وإذا تعذر ذلك يتوجهون لشرائه من السوق السوداء، حيث وصل سعر الليتر في هذه الأسواق إلى ١٥٠٠ ليرة.

من جانبها قالت رئيسة دائرة حماية المستهلك في السويداء تكليفاً _رشا رحروح : تقوم دوريات حماية المستهلك بجولات مكثفة على محطات الوقود لضبط عمليات بيع المادة، وبالنسبة لأجور التكاسي لم نتلق أي شكوى و نريد تعاوناً من المواطن لضبط الأجور، وعلى كل مواطن يشعر بأن السائق تقاضى أجرة زائدة التقدم بشكوى فوراً للدائرة.

تصوير: سفيان مفرج