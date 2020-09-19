القبض على سارقي السيارات في اللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

من خلال متابعة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية للمطلوبين وأرباب السوابق توفرت معلومات لديهم عن إقدام المدعو ( لؤي- س) مواليد ١٩٩٤ على ارتكاب العديد من عمليات السرقة.

و أكد المقدم أبي جريكوس_ رئيس قسم البحث الجنائي لـ(تشرين) أنه تم إلقاء القبض على السارق في منطقة الشاطىء الأزرق بعد نصب الكمين اللازم بالإضافة إلى مصادرة قطعة حشيش وحبوب مخدرة كانت بحوزته، مبيناً أنه بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبالغ مالية من أحد المنازل والمحلات التجارية بطريقة التسلل ليلاً، إضافة إلى سرقة العديد من الدراجات النارية في (حي شريقي) وتصريف المسروقات عن طريق أشخاص متوارين عن الأنظار.

وفي السياق نفسه أشار جريكوس إلى إلقاء القبض على المدعو ( محمد . س) في مدينة القرداحة لإقدامه على سرقة السيارات، مؤكداً مصادرة سيارتين كانتا بحوزته لم يتصرف بهما بعد، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة سيارة نوع مرسيدس وجرار زراعي من مدينة الحفة وتصريفهما عن طريق المدعو (مجد .ح) .

كما تمت مصادرة سيارتين تم إحضارهما من محافظة حلب، بالإضافة إلى اعترافه بشراء سيارة مسروقة من المدعو (محمد.ق) وبيعها لاحقاً

وأضاف جريكوس: تم القاء القبض على المدعو(أسامة. ا) لإقدامه على سرقة العديد من السيارات من عدة محافظات( اللاذقية- دمشق- حماة- طرطوس ) مبيناً أنه سيتم تقديم جميع السارقين إلى القضاء.