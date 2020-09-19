روسيا: أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم تسجيل 6065 إصابة بفيروس كورونا و144 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 84 إقليماً روسياً منها 825 إصابة وقعت في موسكو.

ونقلت غرفة العمليات الخاصة بالتصدي لتفشي وباء فيروس كورونا في تقريرها اليوم أن مجموع الإصابات بكوفيد 19 بلغ مليونا و97251 إصابة توفي منها 19339 شخصا وامتثل للشفاء 906462.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات الجديدة في موسكو وقعت بين أفراد الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة ما قد يفسر بالاختلاط بين الطلبة بعد مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد.

وأجرت السلطات الصحية الروسية منذ بدء تفشي الوباء 4ر42 مليون اختبار للكشف عن المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.