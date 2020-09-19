آخر تحديث: 2020-09-19 08:44:55
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/9/19 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء والليرمون بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 14.00 ظهراً
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/9/19 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء والليرمون بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 14.00 ظهراً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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