هزة أرضية بقوة 5،8 درجات تضرب السواحل المصرية الشمالية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5،8 درجات على مقياس ريختر اليوم سواحل مصر الشمالية وشعر بها سكان مدينة الإسكندرية.

ونقل موقع اليوم السابع عن رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث جاد محمد القاضي قوله إن مركز الهزة يقع في جزيرة كريت على عمق 40 كم وأنه لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات جراءها.

وكان معهد أثينا للجيوديناميكا في اليونان أعلن بوقت سابق اليوم أن هزة قوية بشدة 5،4 درجات على مقياس ريختر ضربت جزيرة كريت في جنوب اليونان دون ورود تقارير فورية عن إصابات أو أضرار