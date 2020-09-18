وورلد ميتر: الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تتجاوز 953 ألفاً

أظهر أحدث إحصاء لموقع وورلد ميتر اليوم أن أكثر من 30549837 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 953 ألفاً و29 حالة.

وأشار الموقع إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6893879 ملايين إصابة إضافة إلى 202621 ألف وفاة وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و214 ألفاً و677 حالة فضلاً عن 84 ألفاً و372 حالة وفاة وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و455 ألفاً و386 إصابة بينما بلغت الوفيات 134 ألفاً و935 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.