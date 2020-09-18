نيبينزيا: الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة على سورية تعرقل الحل السياسي للأزمة فيها

جددت روسيا التأكيد على عدم شرعية الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة على سورية مشيرة إلى أنها تعرقل الحل السياسي للأزمة فيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله في كلمة ألقاها اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن العقوبات غير الشرعية أحادية الجانب التي يتم استخدامها كأداة عقاب جماعي وتهدف إلى إشعال سخط اجتماعي تعرقل بذاتها جهود هؤلاء الذين يريدون السلام في سورية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أمس أن الإجراءات القسرية الأمريكية تعرقل على الصعيد السياسي تسوية الأزمة في سورية وكذلك سير العملية السياسية بما في ذلك عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف وإنسانياً تؤدي إلى معاناة إضافية للشعب السوري.

إلى ذلك انتقد نيبينزيا ما كشفه الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فكر في استهداف الرئيس بشار الأسد.

وأشار نيبينزيا إلى أننا سمعنا مؤخراً عن خطط لاستهداف رئيس دولة ذات سيادة متسائلاً.. ما هذه إن لم تكن سياسة تغيير الأنظمة… داعياً “الأطراف التي تبدي عدم احترامها للقانون الدولي إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات” في إشارة واضحة إلى الإدارة الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت أمس الأول أن تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج أساليب التنظيمات الإرهابية نفسها بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها.