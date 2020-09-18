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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 1 صفر 1442 الموافق لـ 19 أيلول 2020
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الأخبار
نيبينزيا: الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة على سورية تعرقل الحل السياسي للأزمة فيها
رئيس حزب مصر القومي يستنكر الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الأمريكي والتركي في سورية
وقفة احتجاجية في ريف القامشلي استنكاراً للاحتلالين الأمريكي والتركي
العدوان السعودي يرتكب 106 خروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة
الجعفري: سورية تطالب مجلس الأمن باعتماد مشروع قرار يلزم الدول الأعضاء بالتعاون للقضاء على ظاهرة الإرهابيين الأجانب وإلزام الدول المعنية باستعادة إرهابييها
جنوب إفريقيا تؤكد مواصلة تقديم الدعم للقضية الفلسطينية
عون: لبنان يحتاج للمزيد من الدعم لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة
كوبا: التدريبات العسكرية الأمريكية تهدد السلام والأمن العالميين
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم
بكين:على واشنطن مراجعة سلوكها قبل الحديث عن تقويض القواعد الدولية