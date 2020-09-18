رئيس حزب مصر القومي يستنكر الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الأمريكي والتركي في سورية
استنكر رئيس حزب مصر القومي المستشار روفائيل بولس الممارسات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي والتركي في سورية.
وأكد بولس في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة تضامن حزب مصر القومي مع سورية قيادة وجيشاً وشعباً في مواجهة جرائم الاحتلال الأمريكي والتركي.
وأدان بولس بشدة جريمة النظام التركي بقطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة، مطالباً المؤسسات الإقليمية والدولية بالتدخل لإيقاف الانتهاكات والجرائم التركية والأمريكية بحق الشعب السوري.
ونوه بولس بصمود الشعب السوري في مواجهته المؤامرات التي تتعرض لها بلاده.
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