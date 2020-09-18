رئيس حزب مصر القومي يستنكر الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الأمريكي والتركي في سورية

أربعة عشر يوماً، تحديداً، مرّت على تشكيل الحكومة السورية الجديدة، حسب التوقيت الأصعب والأقسى والاستثنائي الذي تمرّ فيه سورية الوطن التي عانت حرباً كونية عشر سنوات، ولا تزال تبعات وويلات وأهوال جرائم مرتكبيها وآثار شرورهم مستمرةً وظاهرة المعالم، “للنيل” ما... المزيد ←