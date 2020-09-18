عون: لبنان يحتاج للمزيد من الدعم لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة
جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون موقف بلاده الملتزم بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 رغم الظروف الصعبة التي يواجهها.
وقال عون خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المؤتمر الدولي الثامن للتنمية المستدامة الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرامي لبحث السبل الكفيلة بتخطي تداعيات ونتائج وباء كورونا وتحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة خلال هذا العقد من الزمن إن لبنان يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة التي يمر بها من خلال عمل موجه وتعاون وثيق فيما بينها ومع الجهات الحكومية مشيراً بهذا الصدد إلى أهمية برمجة المساعدات الإنسانية لتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لمعالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل.
وتوجه عون بالشكر للدول التي قدمت مساعدات للبنان مشدداً على وجوب إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها وإصلاح المنازل المتضررة جراء كارثة انفجار مرفأ بيروت وإعادة إعماره.
وأعلن عون في الـ 13 من الشهر الماضي أن الضرر الذي خلفه انفجار المرفأ طال 200 ألف وحدة سكنية.
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