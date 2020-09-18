كوبا: التدريبات العسكرية الأمريكية تهدد السلام والأمن العالميين
أكدت كوبا أن التدريبات العسكرية الأمريكية تشكل التهديد الرئيس للسلام والأمن في نصف الكرة الغربي.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة نشرها على تويتر اليوم إن “المناورات العسكرية التي يفترض أنها لمكافحة الاتجار بالمخدرات تظهر العدوانية وعدم احترام إرادة الدول ذات السيادة في المنطقة” مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي الدولي الحالي يعاني العديد من العقبات.
وأكد رودريغيز أن الحجم الكبير للإنفاق العسكري لبعض الدول يتعارض مع إرادتها في التنمية والمتمثلة في تخفيض هذا الإنفاق من أجل خدمة اقتصاد الشعوب ورفاهيتها.
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