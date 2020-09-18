الأردن يسجل 213 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4344.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الوزارة قولها إنه تم أيضاً تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 29 حالة إضافة إلى تسجيل 95 حالة شفاء.
ودعت الوزارة جميع الأردنيين في ضوء ارتفاع عدد الإصابات إلى الالتزام باتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي