بكين:على واشنطن مراجعة سلوكها قبل الحديث عن تقويض القواعد الدولية
دعت الصين الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها وسلوكها قبل الحديث عن تقويض القواعد الدولية وانتهاكها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون في مؤتمره الصحفي اليوم إن على واشنطن أن “تراجع مواقفها وسلوكها قبل توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين بشأن تقويض القواعد الدولية”.
وأكد وانغ أن المجتمع الدولي قادر على معرفة من ينتهك القوانين الدولية ويهدد النظام العالمي مذكراً بتملص الولايات المتحدة من التزاماتها الدولية بشكل متكرر وانسحابها من منظمات عالمية مثل منظمة الصحة واتفاقات دولية مهمة مثل الاتفاق النووي مع إيران واتفاقية باريس لتغير المناخ وتهديدها بعدم الالتزام بأحكام منظمة التجارة العالمية وتصويتها بشكل منفرد ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وباء كورونا كوفيد 19.
وشدد وانغ على تمسك بلاده بالنظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة والقواعد الدولية على أساس القانون الدولي داعياً إلى العمل بشكل مشترك لمقاومة الحمائية والالتزام بمفاهيم التعددية والاتفاقيات ذات الصلة.
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