الولايات المتحدة تحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أنها ستحظر عمليات تحميل تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” في الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع في آب الماضي مرسوماً يلزم مجموعة “بايت دانس” الصينية ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق “تيك توك” شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي خلال تسعين يوماً في استمرار لسياساته العدائية والاستفزازية تجاه الصين وشركاتها كما وقع أمراً مشابهاً ضد منصة “وي تشات” التابعة لشركة تينسنت في خطوة مثيرة للجدل انتقدها الخبراء على نطاق واسع.

ونقلت “رويترز” عن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قوله إن “تطبيق تيك توك الرئيسي سيظل قائماً حتى تاريخ الـ 12 من تشرين الثاني المقبل” بينما أوضح مسؤولون في وزارة التجارة الأمريكية أن الحظر لن يشمل حالياً أي تعاملات تقنية إضافية لتطبيق “تيك توك” حتى تاريخ الـ 12 من تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن القرار الجديد الذي صدر بذريعة “مخاوف أمنية” سيلغي تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” في الولايات المتحدة ويمنع متجر التطبيقات في كل من شركات “آبل” و “الفابيت غوغل بليه” وغيرهما من عرض التطبيقين على أي منصة يمكن الوصول إليها من داخل الأراضي الأمريكية.

وتجري شركة بايت دانس محادثات مع شركة اوراكل الأمريكية حول اتفاق شراكة لتطبيق “تيك توك” في محاولة لتجنب الحظر الأمريكي.

وكانت الصين أدانت الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يطالب بايت دانس بتصفية أي ممتلكات لها تستخدمها في عمليات تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة موضحة أن ما يسمى “الحرية والأمن” ليس سوى ذريعة لتبرير “سياسة مدافع الأسطول الرقمية” التي يتبعها بعض الساسة الأمريكيين.