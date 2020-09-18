نصف طن جبنة قشقوان مخالفة في قبضة حماية المستهلك بدمشق

مركزان الخليل

خلال متابعة عناصر مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق و بالتعاون مع جهاز الأمن الجنائي تمكنت من ضبط مايقارب الخمسمئة كلغ من مادة جبنة القشقوان (اي ما يقارب النصف طن) مخالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري يقوم صاحب المنشأة بأعمال الغش في البضاعة ذاتها و ممارسة أعمال التدليس بقصد وضعها في الأسواق وتحقيق أرباح طائلة مستغلين الأوضاع المعيشية الصعبة.

يذكر أن الواقعة تم ضبطها في جادة بين القبرين بشارع الثورة في دمشق حيث تم تنظيم الضبط التمويني وحجز الكمية وفق الأصول القانونية بقصد إتلافها إضافة إلى تحويل المخالفين إلى القضاء المختص.

و الإجراء المهم أن دوريات الحماية سحبت عشرة عينات من المادة نفسها لتحليلها وبيان مطابقتها للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية.